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Более 50% респондентов хотят чтобы Трамп навсегда ушел из политики - опрос

12:20 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие американцы считают, что бывшему президенту США Дональду Трампу следовало бы прекратить участие в политической жизни страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом Си-эн-би-си.

Согласно представленным данным, 54% респондентов высказались за то, чтобы Трамп "полностью отошел от политики". Такой шаг одобрили бы 81% опрошенных из числа демократов, 26% республиканцев, а также 47% участников исследования, которые не поддерживают ни одну из двух партий.

Вместе с тем 74% респондентов из числа республиканцев рассчитывают, что Трамп по-прежнему будет активно участвовать в политической жизни страны. 48% опрошенных сторонников Республиканской партии хотели бы, чтобы Трамп "оставался ее главой".

Интернет-опрос был проведен в период со 2 по 7 февраля. В нем приняли участие около тысячи совершеннолетних жителей США.

По сведениям газеты "Уолл-стрит джорнэл" и ряда других СМИ, Трамп перед уходом с поста главы государства обсуждал со своими единомышленниками возможность создания "новой политической партии". Он якобы хотел назвать данное объединение Патриотической партией. Газета "Политико" утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

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