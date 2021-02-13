Эксперты считают, что Европе будет сложно отказаться от российской вакцины
14:20 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалист подчеркнул, что несмотря на некоторые обстоятельства, в мире все же складывается мнение, что российская вакцина является одной из лучших.
"Я думаю, что Европе будет сложно отказаться от российской вакцины, потому что существенная часть европейских элит, хоть и не большинство, настроена рационально на отношения с Россией. Это некоторым образом будет показателем отношений между Россией и Европой", - сказал эксперт.
"Да, отношения [между РФ и Европой] обостряются, и в известном смысле лучше достичь какой-то точки, от которой можно "стартовать вверх", и российская вакцина здесь играет роль своего рода переключателя, такого триггера", - добавил аналитик и отметил, что европейским элитам придется определиться, это для них сейчас очень важно.
По мнению Быстрицкого, тема вакцины может сплотить определенные силы в Европе, которые будут настроены на конструктивное развитие отношений с Москвой. "Этому очень много примеров, так как европейцы столкнулись с элементами некомпетентности Евросоюза, и Евросоюз сам это признал, что они не рассчитали [сложности, связанные с процессом вакцинации], об этом говорила [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, он напомнил, что европейские элиты ясно высказываются о системе ценностей, в которой они живут, декларируют важность спасения жизней своего населения, уважения к правам человека, праву на продолжительную жизнь. Перед элитами, считает аналитик, попросту возникнет выбор: предпочитают они политику или спасение людей.
По его словам, пренебрежение правом на жизнь "в угоду очень сомнительным политическим фокусам" станет для этих элит большим вызовом.
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