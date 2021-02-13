В Калужской области на месте обрушения кровли ангара работают 144 человека - МЧС
15:10 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ведутся работы по поиску второго пострадавшего. На месте работают 144 человека и 27 единиц техники, в том числе кинологи с тремя собаками и психологи МЧС России", - сказали в пресс-службе.
В МЧС отметили, что для оказания помощи разбора завалов на место происшествия выехала группа Тульского спасательного центра МЧС России из 50 человек и 6 единиц техники.
Частичное обрушение кровли произошло в субботу в ангаре площадью 50 на 100 квадратных метров, расположенном в городе Людиново. Погиб один человек, его тело извлекли из- под завалов. По данным ГУ МЧС России по Калужской области, под завалами может находиться еще один человек. По данным прокуратуры Калужской области, предварительно, частичное обрушение кровли ангара произошло из-за большого скопления снега.
По факту гибели 60-летнего мужчины следователи проводят проверку. По информации следственного управления СК России по региону, здание ангара использовал один из местных жителей в качестве автомастерской, под завалами, предположительно, может находиться сын погибшего.
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