В Калужской области на месте обрушения кровли ангара работают 144 человека - МЧС

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка из 144 человек и 27 единиц техники привлечена к работам на месте обрушения ангара в Калужской области, где под завалами может находиться еще один человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.



"Ведутся работы по поиску второго пострадавшего. На месте работают 144 человека и 27 единиц техники, в том числе кинологи с тремя собаками и психологи МЧС России", - сказали в пресс-службе.



В МЧС отметили, что для оказания помощи разбора завалов на место происшествия выехала группа Тульского спасательного центра МЧС России из 50 человек и 6 единиц техники.



Частичное обрушение кровли произошло в субботу в ангаре площадью 50 на 100 квадратных метров, расположенном в городе Людиново. Погиб один человек, его тело извлекли из- под завалов. По данным ГУ МЧС России по Калужской области, под завалами может находиться еще один человек. По данным прокуратуры Калужской области, предварительно, частичное обрушение кровли ангара произошло из-за большого скопления снега.



По факту гибели 60-летнего мужчины следователи проводят проверку. По информации следственного управления СК России по региону, здание ангара использовал один из местных жителей в качестве автомастерской, под завалами, предположительно, может находиться сын погибшего.



