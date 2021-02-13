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На севере Сирии взрыв в городе Эр-Раи привел к жертвам и пострадавшим - СМИ

15:20 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заминированный автомобиль взорвался в субботу на рыночной площади в городе Эр-Раи на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал "Аль-Ихбария" со ссылкой на очевидцев.

По его информации, среди мирных жителей есть убитые и раненые, их численность уточняется.

Эр-Раи находится под контролем формирований сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Турцией. Он входит в зону безопасности, созданную турецкими войсками на севере Сирии в ходе военной операции "Щит Евфрата" в 2017 году.

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