На севере Сирии взрыв в городе Эр-Раи привел к жертвам и пострадавшим - СМИ
15:20 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, среди мирных жителей есть убитые и раненые, их численность уточняется.
Эр-Раи находится под контролем формирований сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Турцией. Он входит в зону безопасности, созданную турецкими войсками на севере Сирии в ходе военной операции "Щит Евфрата" в 2017 году.
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