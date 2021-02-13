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COVID-19 станет обычной болезнью из-за новые лекарства и вакцины - британский министр

16:10 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании рассчитывает, что уже к концу этого года заболевание, вызываемое новым коронавирусом (COVID-19), станет привычной как грипп и сравнительно легко поддающейся лечению инфекцией. Об этом в опубликованном в субботу интервью газете "Дейли телеграф" заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Мы надеемся, что COVID-19 станет поддающейся лечению болезнью к концу года", - отметил Хэнкок. По его словам, это произойдет благодаря совершенствованию протоколов лечения, появлению новых препаратов, показывающих эффективность против COVID-19, и массовой вакцинации. В результате, как добавил министр, "COVID-19 из пандемии, которая влияет на жизнь каждого из нас, станет просто еще одной болезнью, с которой нам приходится жить, как в случае с гриппом".

Власти Соединенного Королевства планируют до конца недели завершить первый этап программы вакцинации, предполагающий, что первой дозой вакцины будут привиты порядка 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. Это жители страны старше 70 лет, медицинские и социальные работники, непосредственно контактирующие с больными, сотрудники домов престарелых и лица с крайне слабым здоровьем. В Минздраве ожидают, что до конца лета вакцинироваться смогут все совершеннолетние жители страны. До конца года также ожидается появление вакцин для детей, которым будет показана вакцинация.

Британское правительство пока не раскрывает деталей программы поэтапного снятия ограничительных мер в королевстве, на всей территории которого с 8 января действует уже третий карантин. Официальные заявления по этой теме ожидаются в течение последней недели февраля.

При этом, по данным британских СМИ, значительная часть ограничений может быть снята уже к началу апреля. С 8 марта планируется открытие школ, к концу марта разрешение начать работать могут получить магазины, не торгующие товарами первой необходимости, а в начале апреля (перед отмечаемой в Великобритании 4 апреля Пасхой) может быть принято решение о возобновлении работы ресторанов, пабов и гостиниц. Принятие каждого из решений будет зависеть от эпидемической обстановки в стране, темпов распространения коронавируса, количества случаев госпитализации и летальных исходов.

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