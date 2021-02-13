В Московском регионе спасатели вытащили из снега более 180 большегрузных фур - МЧС

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели МЧС извлекли из снега более 180 фур, застрявших на дорогах Московского региона. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.



"Спасатели Центра "Лидер" МЧС России вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь. На данный момент из снежного плена извлекли более 180 автомобилей и работа продолжается", - отметили в МЧС.



Спасатели сейчас оказывают помощь на дорогах Москвы и области, где из-за снегопада практически парализовано движение грузовых машин.



