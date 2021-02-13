На ледоколе "Урал" на Балтийском заводе в Петербурге пожар произошел
18:10 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Возгорание в одном из помещений ледокола "Урал", площадь - 5 кв. метров, локализовано силами завода. Ущерба нет", - сообщил собеседник агентства.
Атомный ледокол проекта 22220 "Урал" строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно было заложено 25 июля 2016 года, спущено на воду 25 мая 2019 года. Ледокол намечено ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года. В настоящее время на предприятии ведется строительство еще трех серийных атомных ледоколов - "Сибирь", "Якутия" и "Чукотка". Головной корабль серии - "Арктика" - в октябре 2020 года был передан заказчику.
Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути. Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации.
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