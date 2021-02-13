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Из-за мощного землетрясения в Японии при правительстве начал работу кризисный штаб

18:20 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризисный штаб начал работу при канцелярии японского премьер-министра Ёсихидэ Суги в связи с землетрясением магнитудой 7,1, которое произошло в субботу на северо-востоке Японии. Об этом объявило правительство страны.

В настоящее время штаб уже ведет сбор и анализ всей поступающей информации, связанный с ударом стихии, сообщили в японском правительстве.

Землетрясение произошло в 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима. По данным национального метеорологического управления страны, подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион.

В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков - один из них магнитудой 4,3 произошел в том же районе в 23:26 по местному времени (17:26 мск).

Национальное метеорологическое управление страны объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что опасности разрушений в его результате не ожидается. В то же время по общественному телевидению страны местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.

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