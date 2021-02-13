0
0
0
НОВОСТИ

Против импичмента Трампа намерен проголосовать лидер республиканцев в Сенате - СМИ

19:10 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил однопартийцам, что он намерен голосовать против импичмента бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает в субботу со ссылкой на источники газета "Политико".

Заседание по импичменту возобновится в Сенате в ближайшие минуты с принятия решения о вызове свидетелей. Как пишет газета "Ю-эс-эй тудей", официальных заявлений на этот счет сделано не было, однако обе стороны дали понять, что не видят необходимости в вызове свидетелей. Если свидетели вызываться не будут, то обвинители и представляющие интересы Трампа юристы выступят с заключительными заявлениями, на что в общей сложности отведено четыре часа. По подсчетам телекомпании Си-эн-эн, при таком раскладе финальное голосование по импичменту может начаться в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, будет необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 13.02.2021
Андрей Воробьёв: Наши коммунальные и дорожные службы работают круглосуточно, в усиленном режиме
0
115
18:30 13.02.2021
Перед Романом Абрамовичем извинилась британская газета "Индепендент"
0
148
18:20 13.02.2021
Из-за мощного землетрясения в Японии при правительстве начал работу кризисный штаб
0
175
18:10 13.02.2021
На ледоколе "Урал" на Балтийском заводе в Петербурге пожар произошел
0
144
17:20 13.02.2021
В аэропорту Домодедово среднее время задержки рейсов не превышает один час - PR-директор
0
186
17:10 13.02.2021
В Московском регионе спасатели вытащили из снега более 180 большегрузных фур - МЧС
0
194
16:10 13.02.2021
COVID-19 станет обычной болезнью из-за новые лекарства и вакцины - британский министр
0
300
15:20 13.02.2021
На севере Сирии взрыв в городе Эр-Раи привел к жертвам и пострадавшим - СМИ
0
339
15:10 13.02.2021
В Калужской области на месте обрушения кровли ангара работают 144 человека - МЧС
0
355
14:20 13.02.2021
Эксперты считают, что Европе будет сложно отказаться от российской вакцины
0
356

Возврат к списку