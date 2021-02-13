Универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса разрабатывают в Великобритании
20:30 13.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечает издание, в Соединенном Королевстве сразу две команды ученых ведут работу над вакцинами, применение которых позволяет иммунной системе организма распознавать не шиповидный белок коронавируса, структура которого сильнее всего подвержена мутациям, а белки из центральной части SARS-CoV-2. Последние видоизменяются намного реже, что должно позволить новым вакцинам дольше оставаться эффективными.
Разработкой таких препаратов занимаются Ноттингемский университет, а также частная компания Scancell ("Сканселл"), которая рассчитывает приступить к клиническим испытаниям своей вакцины во второй половине года, получив обнадеживающие результаты в ходе экспериментов на мышах. За пределами королевства над вакцинами, сохраняющими эффективность при возникновении новых штаммов, работают также исследователи из Бельгии, Франции, США и ряда других стран.
"Мы не претендуем на то, что это будет вакцина от всех коронавирусов, однако потенциально она может стать таковой просто в зависимости от того, какой белок будет являться для нее мишенью", - заявил изданию глава медицинского подразделения Scancell Джиллис О'Брайен-Тер.
У властей Великобритании и многих других стран вызывают тревогу выявленные в ЮАР и Бразилии генетические варианты коронавируса, обладающие мутацией E484K в шиповидном белке. Она предположительно помогает вирусу уходить от иммунного ответа и может снижать эффективность применяемых вакцин. В начале февраля также стало известно о единичных случаях выявления такой мутации у британского штамма коронавируса.
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