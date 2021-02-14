Путин: Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что
09:00 14.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заверил, что РФ не бросит Донбасс. Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24", глава государства признался, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе". "На наших с вами плечах - я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть - огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", - обратился Путин к участникам встречи.
При этом он заявил: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что".
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