Путин о зарубежных Иетернет-сервисах: У меня нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать
09:10 14.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меры в отношении зарубежных интернет-платформ в РФ могут быть приняты только в случае враждебных действий с их стороны и при наличии им отечественных альтернатив. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24".
"У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы", - сказал Путин.
Президент заверил, что власти РФ не будут "ничего сворачивать до тех пор", пока у России не будет своего аналогичного продукта. "И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", - подчеркнул российский лидер. "Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали", - пояснил Путин.
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