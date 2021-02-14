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НОВОСТИ

Путин рассказал о развитии отношений с Японией

14:07 14.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия намерена развивать отношения с Японией, но не станет предпринимать действий, противоречащих российской конституции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были показаны в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации", - сказал он.

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