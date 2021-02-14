Макрон: Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы их вакцины работали в рамках международных усилий

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на интеграцию вакцин из России и Китая в международные усилия по борьбе с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщила газета "Журналь дю диманш".

"Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, разработанные их учеными, использовались в рамках международных усилий по борьбе с пандемией, как только они будут сертифицированы ВОЗ", - приводит газета слова Макрона после пятничного совещания международного партнерства ACT-Accelerator ("Акт-акселерейтор"), ставящего целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения от COVID-19.

"Сейчас мы ведем борьбу с вариантами [коронавируса], это настоящая гонка со временем, - подчеркнул французский лидер. - Без быстрых эффективных международных действий, мы рискуем упустить [распространение] вируса".