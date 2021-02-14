"Северный поток-2" простаивать не будет - Новак

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Северный поток-2" не будет простаивать после завершения строительства, так как в прокачке газа через него заинтересованы европейские партнеры. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры", - сказал он, отвечая на вопрос есть ли шансы, что Россия не сможет качать газ по трубопроводу из-за давления на проект.

По словам Новака, "Северный поток-2" абсолютно законен и соответствует всем требованиям европейского законодательства.