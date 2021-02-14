"Северный поток-2" простаивать не будет - Новак
15:15 14.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Северный поток-2" не будет простаивать после завершения строительства, так как в прокачке газа через него заинтересованы европейские партнеры. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
"Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры", - сказал он, отвечая на вопрос есть ли шансы, что Россия не сможет качать газ по трубопроводу из-за давления на проект.
По словам Новака, "Северный поток-2" абсолютно законен и соответствует всем требованиям европейского законодательства.
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