Новак дал свой прогноз по ценам на нефть в 2021 году
16:05 14.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена на нефть в 2021 году будет находиться в диапазоне от 45 до 60 долларов за баррель. Текущие же цены (которые в последний месяц выросли до более $62 за баррель - прим. ТАСС) полностью отвечают ситуации на рынке, он сбалансирован. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
"Последние несколько месяцев мы наблюдаем низкую волатильность, это означает, что рынок сбалансирован и те цены, которые сегодня мы видим на рынке, они отвечают, безусловно, ситуации на рынке. Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от 45 до 60 долларов, вот где-то в этом диапазоне", - сказал он и добавил, что рынок энергоресурсов уже частично восстановился, падение спроса на нефть в 2020 году замедлилось с 20-25% до 8-9% концу года.
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