В Казани прошла согласованная акция оппозиции
16:45 14.02.2021 Источник: Интерфакс
Активисты партий "Яблоко", "ПАРНАС" и движения "Левый фронт" в воскресенье провели согласованный митинг под стенами Казанского кремля.
"Митинг прошёл спокойно, без задержаний", - сообщил "Интерфаксу" руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Зинатуллин. В связи с ограничениями из-за коронавируса COVID-19 в заявке, поданной на согласование, численностью акции была определена в 200 человек.
Участники акции выступали против задержаний оппозиционных активистов и изменения выборного законодательства. Нарушений порядка в ходе акции не отмечено.
НОВОСТИ
- 17:35 14.02.2021
- Президент США Джо Байден выступил за ужесточение законов об оружии
- 16:05 14.02.2021
- Новак дал свой прогноз по ценам на нефть в 2021 году
- 15:15 14.02.2021
- "Северный поток-2" простаивать не будет - Новак
- 14:40 14.02.2021
- Макрон: Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы их вакцины работали в рамках международных усилий
- 14:07 14.02.2021
- Путин рассказал о развитии отношений с Японией
- 11:15 14.02.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 14 февраля, 2021
- 11:05 14.02.2021
- В России завершены испытания системы предупреждения о ракетной атаке
- 10:45 14.02.2021
- Смертность и заболеваемость от COVID-19 в Москве продолжает снижаться
- 09:22 14.02.2021
- Небольшой снег и метель прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье
- 09:13 14.02.2021
- Экс-президент США Дональд Трамп избежал импичмента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать