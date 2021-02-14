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НОВОСТИ

В Казани прошла согласованная акция оппозиции

16:45 14.02.2021 Источник: Интерфакс

Активисты партий "Яблоко", "ПАРНАС" и движения "Левый фронт" в воскресенье провели согласованный митинг под стенами Казанского кремля.

"Митинг прошёл спокойно, без задержаний", - сообщил "Интерфаксу" руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Зинатуллин. В связи с ограничениями из-за коронавируса COVID-19 в заявке, поданной на согласование, численностью акции была определена в 200 человек.

Участники акции выступали против задержаний оппозиционных активистов и изменения выборного законодательства. Нарушений порядка в ходе акции не отмечено.

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