В Казани прошла согласованная акция оппозиции

16:45 Источник: Интерфакс

Активисты партий "Яблоко", "ПАРНАС" и движения "Левый фронт" в воскресенье провели согласованный митинг под стенами Казанского кремля.

"Митинг прошёл спокойно, без задержаний", - сообщил "Интерфаксу" руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Зинатуллин. В связи с ограничениями из-за коронавируса COVID-19 в заявке, поданной на согласование, численностью акции была определена в 200 человек.

Участники акции выступали против задержаний оппозиционных активистов и изменения выборного законодательства. Нарушений порядка в ходе акции не отмечено.