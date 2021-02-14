Эксперты ВОЗ в Ухане сделали неприятное открытие...
19:49 14.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере тысяча человек была заражена 13 разными штаммами нового коронавируса в китайском Ухане в декабре 2019 года, когда там впервые была зафиксирована вспышка инфекции. Об этом рассказал в воскресенье в интервью телекомпании Си-эн-эн глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), специалист по зоонозным (передающимся человеку от животных) инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.
Глава международной миссии сообщил, что китайские коллеги предоставили экспертам ВОЗ данные всего по 174 случаям заражения, зафиксированным в Ухане в декабре 2019 года. Однако, по его словам, это может говорить о том, что в действительности их насчитывалось на тот момент уже более тысячи, поскольку во всех этих случаях речь шла о пациентах, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. "Мы пока не проводили подсчеты, - пояснил Эмбарек. - Но мы знаем, исходя из приблизительных оценок, что из всей массы зараженных лишь приблизительно 15% страдают от заболевания в тяжелой форме, а у абсолютного большинства людей болезнь протекает в легкой форме".
"Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре [2019 года], что является открытием", - констатировал глава международной группы ВОЗ. По его словам, у экспертов есть основания полагать, что на самом деле в Ухане на момент фиксации вспышки коронавируса им были заражены по меньшей мере тысяча человек. Это в свою очередь подтверждает сведения о том, что распространение коронавируса в Китае началось раньше, чем предполагали ученые, отмечает Си-эн-эн.
НОВОСТИ
- 17:35 14.02.2021
- Президент США Джо Байден выступил за ужесточение законов об оружии
- 16:45 14.02.2021
- В Казани прошла согласованная акция оппозиции
- 16:05 14.02.2021
- Новак дал свой прогноз по ценам на нефть в 2021 году
- 15:15 14.02.2021
- "Северный поток-2" простаивать не будет - Новак
- 14:40 14.02.2021
- Макрон: Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы их вакцины работали в рамках международных усилий
- 14:07 14.02.2021
- Путин рассказал о развитии отношений с Японией
- 11:15 14.02.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 14 февраля, 2021
- 11:05 14.02.2021
- В России завершены испытания системы предупреждения о ракетной атаке
- 10:45 14.02.2021
- Смертность и заболеваемость от COVID-19 в Москве продолжает снижаться
- 09:22 14.02.2021
- Небольшой снег и метель прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать