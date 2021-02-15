В Новосибирске и Томске задержана группа, финансировавшая террористов - УФСБ
07:10 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", причастных к финансированию террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и российского гражданина, который был доставлен в Новосибирск из Томской области возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности"). Подозреваемые в 2020 году переводили деньги на банковские карты, используемые для нужд террористической организации. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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