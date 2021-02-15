Финансовая помощь населению в Гонконге в текущем году может быть приостановлена

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга дали понять, что в текущем году они больше не склонны предусматривать выплаты финансовой помощи населению, что будет затруднительно с учетом рекордного бюджетного дефицита. Об этом сообщила в понедельник газета "Саут Чайна морнинг пост", ссылаясь на секретаря (министра) по финансовым вопросам Пола Чана.



По его словам, несмотря на рост поступлений за счет гербового сбора от операций на фондовом рынке, дефицит бюджета в текущем финансовом году (заканчивается 31 марта) может превысить 300 млрд гонконгских долларов (38,7 млрд долларов США). Дефицит прогнозируется и в следующем году.



Летом прошлого года правительство выплатило всем жителям этого специального административного района Китая по 10 тыс. гонконгских долларов (почти 1 300 долларов США) в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса.



