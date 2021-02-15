Финансовая помощь населению в Гонконге в текущем году может быть приостановлена
07:20 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, несмотря на рост поступлений за счет гербового сбора от операций на фондовом рынке, дефицит бюджета в текущем финансовом году (заканчивается 31 марта) может превысить 300 млрд гонконгских долларов (38,7 млрд долларов США). Дефицит прогнозируется и в следующем году.
Летом прошлого года правительство выплатило всем жителям этого специального административного района Китая по 10 тыс. гонконгских долларов (почти 1 300 долларов США) в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса.
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