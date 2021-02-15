На европейской части РФ нет предпосылок для экстремально теплого марта - Вильфанд
08:10 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Март может быть теплым, если будут теплые ветры и воздушные массы поступать, но он не может быть экстремально теплым. При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая. Температура в марте ожидается около нормы", - сказал он.
Жителям европейской части РФ также не стоит надеяться, что весна будет ранней. "Предпосылок никаких для экстремально теплого марта или ранней весны нет. Советую рассчитывать на душевное тепло", - отметил метеоролог.
По словам Вильфанда, детальный прогноз для всех регионов на март будет представлен в конце месяца.
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