К 800-летию Александра Невского Патриарх Кирилл объявил молодежный творческий конкурс
08:20 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирный день православной молодежи отмечается в праздник Сретения Господня 15 февраля. Согласно информации на сайте РПЦ, с идеей его учреждения выступило созданное в 1953 году Всемирное православное молодежное движение "Синдесмос". Русская церковь начала отмечать его по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2002 году.
"В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно- государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад <...> дать старт всероссийскому творческому конкурсу "Александр Невский" и предложить молодым людям проявить свои способности в память о великом князе. Пусть жизненный подвиг этого замечательного русского святого вдохновит вас не только на создание ярких художественных и музыкальных произведений, но и будет неизменно служить примером для подражания, а кому-то, возможно, поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице православной культуры", - говорится в обращении.
Патриарх Кирилл также напомнил, что встреча с Богом в человеческой жизни открывает прочную нравственную основу и способность с рассуждением смотреть на многие вещи. "Эти ценные качества сегодня, как мы видим, очень востребованы, ведь разобраться в лавинообразном потоке информации бывает порою крайне непросто. Как непросто бывает и противостоять попыткам злонамеренных сил втянуть нас в безрассудные авантюры, сомнительные и даже опасные предприятия", - приводит сайт слова предстоятеля РПЦ.
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