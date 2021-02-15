Цена нефти Brent превысила $63 за баррель

09:05

Цена нефти Brent превысила $63 впервые с января 2020 года. Стоимость апрельского фьючерса на лондонской бирже ICE выросла на 1,31% и достигла в пике $63,27 за бочку.

В последний раз цена этого сорта сырья находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года. В то же время нефть WTI дорожала на 1,4%, до $60,2. Говорит Москва