Цена нефти Brent превысила $63 за баррель
09:05 15.02.2021
Цена нефти Brent превысила $63 впервые с января 2020 года. Стоимость апрельского фьючерса на лондонской бирже ICE выросла на 1,31% и достигла в пике $63,27 за бочку.
В последний раз цена этого сорта сырья находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года. В то же время нефть WTI дорожала на 1,4%, до $60,2. Говорит Москва
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