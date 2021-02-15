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Глава ПНС Ливии Саррадж уехал из страны - СМИ

09:20 15.02.2021 Источник: Газета.Ru

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж покинул страну. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Ряд источников отмечает, что он больше не вернется в Ливию.

Это также объяснили тем, что Саррадж передал вице-премьеру Ахмеду Майтыгу сови полномочия по «выполнению задач и обязанностей (главы. — «Газеты.Ru») Президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года и вплоть до его (Сарраджа — прим. ТАСС) возвращения из поездки».

При этом ливийский политический аналитик Абдель Хаким Маатук выразил мнение, что Саррадж планирует уехать жить между Британией и Турцией «после того, как он сжег все хозяйство, привлек наемников и такфиристов и разграбил деньги ливийцев».

30 октября 2020 года глава ПНС Ливии отказался уходить в отставку.  Газета.Ru

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