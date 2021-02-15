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НОВОСТИ

В РФ предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

09:32 15.02.2021

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны с установлением наказания в виде штрафа до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года», — говорится в тексте обращения.

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