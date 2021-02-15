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НОВОСТИ

Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

10:00 15.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией на взаимной основе. Армения еще 13-го января открыла въезд для российских туристов с отрицательными тестами на коронавирус, но добираться раньше приходилось с пересадкой. В отличие от нее, Азербайджан до 31-го марта пускает в страну только собственных граждан и обладателей видов на жительство. Среди других наиболее популярных туристических направлений, куда уже можно улететь из России напрямую – Турция, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и Сербия. Эхо Москвы

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