На выборах в Косово побеждают сторонники интеграции с Албанией - СМИ
10:05 15.02.2021 Источник: Эхо Москвы
На парламентских выборах в Косово побеждает оппозиционное движение «Самоопределение». Таковы данные экзит-поллов, которые публикует местный институт PIPOS. Явка составила чуть больше 46 процентов, причем сербское меньшинство на севере страны голосовало в разы активнее албанских районов. «Самоопределение» выступает за более жесткую политику в отношении Белграда. Оно набирает больше 40 процентов, «Демократическая партия Косова» президента Хашима Тачи – на втором месте, с отставанием более чем вдвое.
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