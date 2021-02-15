На выборах в Косово побеждают сторонники интеграции с Албанией - СМИ

10:05 Источник: Эхо Москвы

На парламентских выборах в Косово побеждает оппозиционное движение «Самоопределение». Таковы данные экзит-поллов, которые публикует местный институт PIPOS. Явка составила чуть больше 46 процентов, причем сербское меньшинство на севере страны голосовало в разы активнее албанских районов. «Самоопределение» выступает за более жесткую политику в отношении Белграда. Оно набирает больше 40 процентов, «Демократическая партия Косова» президента Хашима Тачи – на втором месте, с отставанием более чем вдвое.

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