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Греф рассказал, как коллеги опасались покушения на него в 1997 году

10:20 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава "Сбера" Герман Греф рассказал, что коллеги опасались за его жизнь после убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича в 1997 году.

"Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали, что "тебе лучше уезжать". Честно говоря, еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь. Я этого не чувствовал, в общем не очень хотел переезжать. У меня были разговоры и с [Алексеем] Кудриным, и с другими коллегами", - сказал в документальном многосерийном фильме "Крепость" Греф, с 1994 по 1997 год работавший в комитете мэрии по управлению городским имуществом.

По словам спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, в 1990-е годы занимавшего посты в правительстве, работа в то время была сопряжена с большими рисками.

"Убийство моего ближайшего товарища Миши Маневича, вице- губернатора города, убитого бандитами, - это что, маленькие риски, что ли? - сказал Чубайс в фильме. - У тебя со всех сторон все рушится, каждый поставлен на свой участок - держи его, зубы сжал, держи. У тебя город - значит, за город отвечаешь, у тебя - госимущество, значит, за госимущество отвечаешь, у тебя - экономика, значит, за экономику. Все, вперед".

Михаил Маневич работал в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга с 1992 года, в 1994-м его возглавил. С 1996 года параллельно занимал пост вице- губернатора города. Был убит утром 18 августа 1997 года на Невском проспекте.

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