Российские РЛС опробовали на гиперзвуковых целях - генконструктор

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно опробовали на гиперзвуковых целях. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор "НИИ дальней радиосвязи" (входит в холдинг "РТИ") Сергей Сапрыкин.

Отвечая на вопрос, может ли СПРН адекватно реагировать на перспективные вооружения, в том числе гиперзвуковые объекты и объекты, которые летят не по баллистической траектории и имеют возможность программируемого управления полетом, Сапрыкина отметил, что эти задачи уже были отработаны.

"Как минимум 20 лет назад их заложили в тактико- техническое задание на новое поколение станций СПРН. Наша военная наука делает верные долговременные прогнозы. И на испытаниях новых локаторов проверки на перспективные цели прошли успешно. Так что пока ничего нового для нас в целевой обстановке не появилось", - сказал он.