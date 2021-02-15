Список получателей маткапитала предложили расширить
11:00 15.02.2021 Источник: Газета.Ru
В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается выплачивать материнский капитал на третьего ребенка и последующих детей в российских регионах с низкой рождаемостью, если семья не воспользовалась данной мерой поддержки ранее. Соответствующее предложение в парламент внесли депутаты ЛДПР. Об этом у себя в Telegram-канале написал один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Авторы инициативы предлагают внести изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в целях улучшения демографической ситуации этим законопроектом. В пояснительной записке к документу говорится, что они предусматривают предоставление в субъектах России с низкой рождаемостью, перечень которых определяется правительством РФ, права на получение материнского семейного капитала женщинам, которые родили третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если они до этого не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.
Парламентарии также предлагают распространить данную меру и на мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении начало действовать начиная с 1 января 2022 года.
Депутаты считают, что принятие данного проекта позволит улучшить демографическую ситуацию в регионах, где зафиксирована низкая рождаемость. Кроме того, они указали, что это поможет повысить качество жизни многодетных семей.
На прошлой неделе сообщалось, что в России материнский капитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги. Газета.Ru
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