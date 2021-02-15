В Минтруда считают, что ситуация с безработицей стабилизировалась
11:05 15.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Минтруде заявили о стабилизации ситуации с безработицей. В своих оценках ведомство опирается на данные Росстата. «Стабилизация ситуации на рынке идёт постепенно», — говорится в публикации.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, сейчас в стране официально зарегистрированы безработными менее 2,5 миллиона человек, что на 1,2 миллиона меньше, чем в сентябре прошлого года. Говорит Москва
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