В Минтруда считают, что ситуация с безработицей стабилизировалась

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минтруде заявили о стабилизации ситуации с безработицей. В своих оценках ведомство опирается на данные Росстата. «Стабилизация ситуации на рынке идёт постепенно», — говорится в публикации.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, сейчас в стране официально зарегистрированы безработными менее 2,5 миллиона человек, что на 1,2 миллиона меньше, чем в сентябре прошлого года. Говорит Москва