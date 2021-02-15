На Курилах проснулся вулкан Пик Сарычева, кратер наполняется лавой

11:32 Источник: Интерфакс

Интенсивную термальную аномалию отмечают ученые на вулкане Пик Сарычева на о. Матуа (Средние Курилы), сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Мы стали наблюдать с 10 января интенсивную термальную аномалию на вулкане. На спутниковых снимках высокого разрешения было видно, что кратер Пика Сарычева заполняется лавой, небольшой поток стал вытекать (из кратера - ИФ) по северному склону вулкана. Мы видим умеренное эффузивное извержение (извержение со спокойным излиянием лавы - ИФ)", - рассказал сотрудник SVERT.

Он добавил, что наблюдение за вулканом ведется исключительно с помощью спутниковых данных, которые до сих пор показывают термальную аномалию. Отметив, что в случае эксплозивного извержения с выбросами пепла вулкан может представлять опасность для авиалиний, которые проходят вдоль Курильских островов. Населенных пунктов на о. Матуа - нет.

Вулкан Пик Сарычева (1 тыс. 446 м над уровнем моря) является одним из самых активных действующих вулканов Курильской островной гряды. В историческое время (с 1760 года по настоящее время) на нем зафиксировано не менее десяти его извержений.

По данным сахалинских вулканологов, одно из сильных исторических извержений вулкана произошло 11-19 июня 2009 года. Пепловые выбросы Пика Сарычева тогда достигали в высоту 8-16 км, а шлейф вулканического пепла простирался в западном и северо-западном направлениях на 1,5 тыс. км, в восточном и юго-восточном - более чем на 3 тыс. км.