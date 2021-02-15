Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 14 207
11:20 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 14 207. Общее количество инфицированных достигло 4 086 090, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,35%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 13 935, до 3 607 036. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, возросла до 88,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 394 против 430 днем ранее, это минимум с 30 ноября. Всего от инфекции умерли 80 520 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,97%, следует из данных штаба.
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