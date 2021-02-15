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Суд в Новосибирске отменил решение о признании законным бездействия СК в связи с отравлением Навального - СМИ

12:05 15.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Суд в Новосибирске отменил решение о признании законным бездействия СК в связи с отравлением Алексея Навального. Дело должно быть рассмотрено заново.

Судья Новосибирского областного суда Волосская И.И. отменила постановление судьи Ленинского районного суда Кашиной Е.В., которая ранее посчитала законным решение Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета перенаправить в МВД заявление о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля.

Об этом сообщил «Новой газете» глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России иноагентом, Вячеслав Гимади. По его словам, решение областного суда пока нет на руках у команды Навального, так как судья только что огласила резолютивную часть.

Он отмечает, что теперь Ленинский суд, куда вернули дело, не сможет принять повторно такое же решение и должен обязать СК возбудить дело. По словам Гимади, статьи, указанные в заявлении, подследственны именно СК, а не МВД. И именно Следственный комитет должен был возбудить дело или отказать в этом, но не передавать заявление по подследственности.  Эхо Москвы

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