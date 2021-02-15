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Зюганов подтвердил планы КПРФ устроить массовые мероприятия 23 февраля

12:20 15.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Зюганов подтвердил планы КПРФ устроить массовые мероприятия в России 23 февраля. Они будут приурочены к празднованию Дня защитника Отечества. Об этом Геннадий Зюганов рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас орут вот – 23 февраля не надо проводить никаких мероприятий. Как не надо?! Это национальный праздник защитника Отечества, рождения Красной армии. Если бы Ленин не создал с ноля пятимиллионную Красную армию… расколотили Антанту, всех её пособников, колчаков, деникиных, всю эту свору предавших российскую державу. Поэтому мы будем отмечать. Это праздник общенациональный. Он законом узаконен. Совесть нам должна подсказывать».

Московские власти ранее отказались согласовывать митинг КПРФ 23 февраля. Это решение связали с режимом повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса, который действует в столице. Геннадий Зюганов писал в Twitter, что его партия выступает «за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития».

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