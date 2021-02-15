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НОВОСТИ

РФ не против участия в инициативе КНР по возвращению США в ядерную сделку - замглавы МИД

13:00 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва обсуждала с Вашингтоном и Пекином инициативу Китая о проведении многосторонней встречи по возвращению США в ядерную сделку с Ираном и может принять в ней участие. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы обсуждали это и с китайскими коллегами, и с американскими коллегами. Мы не против участия в этом мероприятии, хотя понятно, что для его результативного проведения важно было бы обеспечить хотя бы примерное понимание того, чем встреча может закончиться", - сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

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