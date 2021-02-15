РФ не против участия в инициативе КНР по возвращению США в ядерную сделку - замглавы МИД
13:00 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва обсуждала с Вашингтоном и Пекином инициативу Китая о проведении многосторонней встречи по возвращению США в ядерную сделку с Ираном и может принять в ней участие. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы обсуждали это и с китайскими коллегами, и с американскими коллегами. Мы не против участия в этом мероприятии, хотя понятно, что для его результативного проведения важно было бы обеспечить хотя бы примерное понимание того, чем встреча может закончиться", - сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.
НОВОСТИ
- 14:00 15.02.2021
- "Фортуна" возобновила укладку "Северного потока 2"
- 13:32 15.02.2021
- С 1 марта в РФ повысится экспортная пошлина на нефть
- 13:20 15.02.2021
- Число заражений коронавирусом в мире приближается к 109 млн
- 13:05 15.02.2021
- Кровля котельной рухнула в Свердловской области, один человек погиб
- 12:32 15.02.2021
- Билл Гейтс намерен инвестировать $2 млрд в борьбу с изменением климата
- 12:20 15.02.2021
- Зюганов подтвердил планы КПРФ устроить массовые мероприятия 23 февраля
- 12:18 15.02.2021
- Более 2 млн рублей перечислили москвичи через благотворительный сервис на mos.ru
- 12:05 15.02.2021
- Суд в Новосибирске отменил решение о признании законным бездействия СК в связи с отравлением Навального - СМИ
- 12:00 15.02.2021
- Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте после обработки 98% протоколов
- 11:32 15.02.2021
- На Курилах проснулся вулкан Пик Сарычева, кратер наполняется лавой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать