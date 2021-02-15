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Кровля котельной рухнула в Свердловской области, один человек погиб

13:05 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кровля котельной не выдержала тяжести снега и рухнула в поселке Бисерть Свердловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 09:57 мск поступило сообщение об обрушении кровли котельной на территории неэксплуатируемого завода по адресу: Свердловская область, поселок Бисерть. Из-под завала извлекли одного погибшего. По предварительной информации, под завалам может находиться еще один человек", - сказали в МЧС.

Проводится разбор завалов, на месте ЧП работают пожарно- спасательные подразделения. По предварительным данным, кровля рухнула из-за скопившегося на ней снега.

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