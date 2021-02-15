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НОВОСТИ

Число заражений коронавирусом в мире приближается к 109 млн

13:20 15.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Американский университет Джонса Хопкинса: Число заражений коронавирусом в мире приближается к 109 миллионам. Больше всего инфицированных в Соединённых Штатах, Индии и Бразилии.

Напомним, накануне российский оперативный штаб сообщал, что в нашей стране за день было выявлено чуть более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.  Эхо Москвы

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