Число заражений коронавирусом в мире приближается к 109 млн
13:20 15.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Американский университет Джонса Хопкинса: Число заражений коронавирусом в мире приближается к 109 миллионам. Больше всего инфицированных в Соединённых Штатах, Индии и Бразилии.
Напомним, накануне российский оперативный штаб сообщал, что в нашей стране за день было выявлено чуть более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Эхо Москвы
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