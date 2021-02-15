Число заражений коронавирусом в мире приближается к 109 млн

13:20 Источник: Эхо Москвы

Американский университет Джонса Хопкинса: Число заражений коронавирусом в мире приближается к 109 миллионам. Больше всего инфицированных в Соединённых Штатах, Индии и Бразилии.

Напомним, накануне российский оперативный штаб сообщал, что в нашей стране за день было выявлено чуть более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Эхо Москвы