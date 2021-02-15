С 1 марта в РФ повысится экспортная пошлина на нефть

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта повысится на $5,8, до $49,6 за тонну, говорится в сообщении Минфина РФ.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля 2021 года составила $56,996 за баррель, или $416,1 за тонну.