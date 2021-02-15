"Фортуна" возобновила укладку "Северного потока 2"
14:00 15.02.2021 Источник: Интерфакс
Трубоукладчик "Фортуна" в понедельник утром после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, возобновил укладку трубы газопровода "Северный поток 2", свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов.
"Фортуна" возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля - в том же месте где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. До того, с 24 января судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике.
"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик Allseas остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).
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