КС проверит правила обработки персональных данных журналистами на соответствие конституции

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд (КС) России проверит норму закона "О персональных данных" на соответствие основному закону страны, которая разрешает журналистам и СМИ работать с персональными данными граждан для осуществления своей деятельности. Соответствующую жалобу КС принял к рассмотрению, следует из картотеки дел суда.

"Жалоба общества с ограниченной ответственностью "Медрейтинг" на нарушение его конституционных прав пунктом 8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" принята к рассмотрению", - говорится в материалах КС.

Данная норма допускает обработку персональных данных СМИ, а также в литературной и научной деятельности при условии соблюдения прав граждан. Согласно имеющейся в распоряжении ТАСС жалобе, в КС обратилась компания "Медрейтинг", являющаяся учредителем интернет-портала "Про докторов", который позиционирует себя как сайт с отзывами о работе врачей. Сайт, согласно данным Роскомнадзора, зарегистрирован как сетевое издание.

Согласно материалам дела, ранее с порталом в Воронежской области судилась врач, которая требовала удалить ее профиль с персональными данными с сайта и взыскать моральную компенсацию. В итоге суд общей юрисдикции постановил, что издание обязано удалить ее данные с сайта, а также выплатить ей моральную компенсацию в 5 тыс. рублей. Верховный суд РФ отказал в пересмотре решения.

Учредители издания считают, что норма федерального закона противоречит конституции, так как суды, обязав СМИ удалить данные врача, указали в решениях, что "право на частную жизнь не имеет исчерпывающего определения", однако сочли сведения о ней на сайте как нарушение частной жизни. При этом в СМИ настаивают на том, что сведения были взяты из открытых источников. Таким образом, как указывается в жалобе, сложилась ситуация, что защита прав врача привела к нарушению прав журналистов на свободу СМИ, запрет цензуры и распространение информации, которые гарантированы конституцией России.

Как отмечает заявитель, суды общей юрисдикции решили, что для определения равновесия между свободой слова и защитой частной жизни должна быть "определена значимость вклада обнародования тех или иных сведений в дискуссию по вопросам, представляющим интерес для общества". Однако, как считает заявитель, понятие публичного интереса не имеет четкого определения в законах, а в других подобных разбирательствах обработку персональных данных врачей суды сочли правомерной. Таким образом, учредители СМИ считают, что названная норма закона "О персональных данных" не имеет однозначной трактовки и создает препятствия для обработки персональных данных журналистами.