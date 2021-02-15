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В Кремле считают интересным предложение Маска о беседе с Путиным

15:00 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в голосовой соцсети Clubhouse. Однако, по словам пресс- секретаря главы государства Дмитрия Пескова, предварительно нужно понять, что предлагается.

"Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

По его оценке, предложение Маска, "безусловно, очень интересное". "Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", - подчеркнул Песков.

Американский предприниматель Илон Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceX в публикации в "Твиттере" упомянул официальный аккаунт Кремля, пригласив президента РФ Владимира Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse.

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