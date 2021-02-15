Каркас отношений РФ и Евросоюза был разрушен Брюсселем сознательно - Лавров

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова обсуждать с Евросоюзом все накопившиеся в отношениях проблемы, но каркас отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

"Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде, - отметил российский министр. - Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя".