Каркас отношений РФ и Евросоюза был разрушен Брюсселем сознательно - Лавров
15:12 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова обсуждать с Евросоюзом все накопившиеся в отношениях проблемы, но каркас отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
"Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде, - отметил российский министр. - Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя".
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