Володин сообщил, что более 60% депутатов Госдумы имеют антитела к COVID-19
16:00 15.02.2021 Источник: Интерфакс
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о формировании иммунитета к коронавирусу более чем у половины депутатов. "Более 60 процентов депутатского корпуса имеют антитела либо по итогам болезни, либо прививки", - сказал Володин журналистам в понедельник.
Он отметил, что в больнице сейчас с коронавирусом находятся пять депутатов, "на пике было около 30".
"Мы исходим из того, что переболело 171, сейчас депутаты прививаются", - сказал Володин. По его словам, привились более 100 человек.
Кроме того, спикер сообщил, что с 1 марта в Госдуме возобновят работу столовые и буфеты.
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