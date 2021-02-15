0
0
128
НОВОСТИ

Володин сообщил, что более 60% депутатов Госдумы имеют антитела к COVID-19

16:00 15.02.2021 Источник: Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о формировании иммунитета к коронавирусу более чем у половины депутатов. "Более 60 процентов депутатского корпуса имеют антитела либо по итогам болезни, либо прививки", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он отметил, что в больнице сейчас с коронавирусом находятся пять депутатов, "на пике было около 30".

"Мы исходим из того, что переболело 171, сейчас депутаты прививаются", - сказал Володин. По его словам, привились более 100 человек.

Кроме того, спикер сообщил, что с 1 марта в Госдуме возобновят работу столовые и буфеты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 15.02.2021
"Газпром" предлагает устанавливать на федеральном уровне тариф на газораспределение
0
26
17:00 15.02.2021
Сирийские ПВО поразили 13 из 16 израильских ракет при отражении воздушной атаки - СМИ
0
53
16:32 15.02.2021
Скандальный памятник Аленке продали на аукционе
0
103
16:20 15.02.2021
Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни
0
114
16:12 15.02.2021
Систему подбора кадров в силовых ведомствах раскритиковали в профсоюзе полиции
0
146
15:49 15.02.2021
Молодые ученые получили премии правительства Москвы
0
137
15:32 15.02.2021
Путин имел в виду социальную помощь, когда говорил о поддержке Донбасса - Песков
0
182
15:12 15.02.2021
Каркас отношений РФ и Евросоюза был разрушен Брюсселем сознательно - Лавров
0
244
15:00 15.02.2021
В Кремле считают интересным предложение Маска о беседе с Путиным
0
236
14:32 15.02.2021
В Госдуму внесен законопроект, отменяющий ответственность за ряд нарушений на митингах
0
280

Возврат к списку