Володин сообщил, что более 60% депутатов Госдумы имеют антитела к COVID-19

16:00 Источник: Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о формировании иммунитета к коронавирусу более чем у половины депутатов. "Более 60 процентов депутатского корпуса имеют антитела либо по итогам болезни, либо прививки", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он отметил, что в больнице сейчас с коронавирусом находятся пять депутатов, "на пике было около 30".

"Мы исходим из того, что переболело 171, сейчас депутаты прививаются", - сказал Володин. По его словам, привились более 100 человек.

Кроме того, спикер сообщил, что с 1 марта в Госдуме возобновят работу столовые и буфеты.