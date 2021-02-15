Скандальный памятник Аленке продали на аукционе

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Скандальный памятник Алёнке продали на онлайн-аукционе. Имя нового владельца не называется.

Известно, что он купил скульптуру за 2 млн 600 тысяч рублей, говорится в материалах Российского аукционного дома. Начальная цена лота составляла 1 млн рублей. В торгах участвовали четыре человека.

Арт-объект был установлен 18 декабря в Нововоронеже. Скульптура сделана из арматуры и металлических листов. Местные жители и пользователи соцсетей раскритиковали памятник Алёнке, назвав его пугающим. Через некоторое время власти решили демонтировать статую. Говорит Москва