Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни

16:20

Московская область вошла в топ-3 лучших регионов России по качеству жизни, в лидерах также Москва и Санкт-Петербург. Таковы результаты исследования РИА Новости. Итоговая оценка учитывает 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Сводный рейтинговый балл у регионов-лидеров превышает значение 75 (возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург – 80,63, Московская область – 76,07.



Как отмечают эксперты, эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие баллы, пока недосягаемые для других субъектов. По мнению специалистов, скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

«Высокий уровень качества жизни в Московской области – это закономерный результат работы команды Андрея Юрьевича Воробьёва, – отметила председатель совета по развитию гражданского общества при губернаторе Московской области Марина Юденич. – Качество жизни – это и современные парки, и чистая вода, и уютные подъезды. Те направления повседневной жизни, которым в области уделяется огромное значение. Умение эффективно работать в режиме многозадачности – это признак профессионализма. В 2020 году область «перевернула» еще одну страницу своей истории – полигоны (мусорные. – «НГ».) остались в прошлом. Долгие десятилетия свалки отравляли жизнь людям, в прямом смысле слова. Дегазация, рекультивация, создание современных комплексов переработки отходов – это тоже качество жизни, огромный шаг вперед».

В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область. По сравнению с предыдущим рейтингом состав первой десятки не изменился. Топовые регионы характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40% суммарного ВРП субъектов Федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в основной капитал.

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Общими факторами, влияющими на позиции аутсайдеров, являются невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.

Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Республика Тыва. В рейтинге-2019 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку.

Исключением является только Кабардино-Балкария, которая в предыдущем рейтинге занимала 75-е место. Покинула последнюю десятку Северная Осетия, которая поднялась на шесть позиций и в нынешнем рейтинге занимает 70-е место. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки меньше 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.

Как показывает исследование, сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 40 регионов, а снизился у 45. При этом у большинства регионов баллы изменились незначительно, а следовательно, показатели, характеризующие качество жизни, в основном существенно не изменились.

Более чем на два пункта рейтинговый балл изменился только у девяти регионов, из которых у пяти зафиксирована позитивная динамика и у четырех отрицательная. Медианное значение рейтингового балла всех регионов в рейтинге-2020 составило 45,774, что на 0,395 ниже медианного значения в предыдущем рейтинге.

Распределение регионов также не претерпело существенных изменений по сравнению с прошлым годом. Верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом только у пяти регионов позиции изменились на восемь мест, из которых у пяти субъектов Федерации показатели улучшились и у двух позиции снизились.

В представленном рейтинге на восемь мест улучшили свои позиции Сахалинская область, которая переместилась с 34-го на 26-е место, Иркутская область (с 63-го на 55-е) и Дагестан (с 64-го на 56-е). На восемь мест ухудшили свои позиции Красноярский край и Удмуртия.

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции регионов в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования баллов субъектов Федерации по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования баллов показателей, входящих в группу.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники. Также учтены последние доступные на момент расчета данные – показатели 2019-2020 годов.