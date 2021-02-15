Сирийские ПВО поразили 13 из 16 израильских ракет при отражении воздушной атаки - СМИ
17:00 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атаки израильских ВВС в понедельник под Дамаском поразили 13 из 16 ракет противника. Об этом сообщила газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источник в командовании ВС Сирии. По его данным, сирийские зенитчики в течение часа вели огонь по воздушным целям.
"Противник наносил удары по трем военным складам к югу от города", - отметил источник.
Израильские ВВС выпускали ракеты из воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами, которые расположены в 40 км от сирийской столицы, и со стороны Северной Галилеи.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" передал, что в результате израильского нападения погибли 9 бойцов проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Израильские ВВС атаковали объекты, расположенные вблизи автотрассы Дамаск - Бейрут.
4 февраля Израиль нанес удары по позициям сирийской армии и проиранских сил в районе международного аэропорта Дамаска, а также рядом с расположением 4-й элитной механизированной дивизии в предместье Эль-Кисва. Другими целями израильских ВВС стали военные объекты в пригороде Сахная и научно-исследовательский центр в Эль-Химме.
23 января МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, в котором сообщалось, что ВВС Израиля в прошлом году свыше 50 раз совершали атаки на Сирию. "Эти преступные действия, от которых пострадало мирное население, представляют собой грубое нарушение международной законности и прав человека", - отмечалось в документе.
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