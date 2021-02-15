"Газпром" предлагает устанавливать на федеральном уровне тариф на газораспределение
17:12 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил вынести принятие решений по тарифам на газораспределение с регионального на федеральный уровень. Об этом он сообщил на онлайн-совещании о газификации регионов под руководством председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.
"Одно предложение по финансированию - это предложение мы хотим позаимствовать в электроэнергетике - так называемый котловой подход, - сказал Миллер. - Давайте вынесем уровень принятия решений по тарифу на газораспределительные сети на федеральный уровень, межрегиональный. И утверждение тарифа будет двухставочное, двухэтапное".
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