Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
18:00 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд РФ в понедельник внес в Госдуму законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) РФ понятия "уголовный проступок", к нему будут относиться 112 составов преступлений. Текст размещен в думской электронной базе.
Согласно законопроекту, уголовным проступком признается "совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы", за исключением ряда преступлений.
"С учетом приведенных критериев законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII УК РФ (главы 21, 22 и 23). С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 044 лиц, в том числе на 49 657 (72,97%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики", - говорится в пояснительной записке.
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