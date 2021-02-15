Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+
18:40 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись мнениями о реализации договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося по инициативе саудовской стороны телефонного разговора.
"Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись также мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+", - говорится в сообщении.
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