Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись мнениями о реализации договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося по инициативе саудовской стороны телефонного разговора.

"Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись также мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+", - говорится в сообщении.