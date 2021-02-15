0
0
0
НОВОСТИ

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+

18:40 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись мнениями о реализации договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося по инициативе саудовской стороны телефонного разговора.

"Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись также мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:38 15.02.2021
Приложение СберБанк Онлайн за 10 лет добилось доминирования на российском рынке
0
37
18:29 15.02.2021
"Сыктывкар Тиссью Груп" усиливает присутствие на рынке бумажной санитарно-гигиенической продукции
0
52
18:00 15.02.2021
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
0
132
17:32 15.02.2021
Индийская полиция обвиняет в призывам к беспорядкам двух сторонников Греты Тунберг
0
149
17:12 15.02.2021
"Газпром" предлагает устанавливать на федеральном уровне тариф на газораспределение
0
169
17:00 15.02.2021
Сирийские ПВО поразили 13 из 16 израильских ракет при отражении воздушной атаки - СМИ
0
198
16:32 15.02.2021
Скандальный памятник Аленке продали на аукционе
0
206
16:20 15.02.2021
Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни
0
211
16:12 15.02.2021
Систему подбора кадров в силовых ведомствах раскритиковали в профсоюзе полиции
0
289
16:00 15.02.2021
Володин сообщил, что более 60% депутатов Госдумы имеют антитела к COVID-19
0
227

Возврат к списку